PESCARA. TENTA DI DISFARSI DELLA DROGA E AGGREDISCE GLI AGENTI CHE LO HANNO FERMATO, ARRESTATO UN 25ENNE

Alla vista della volante, ha cercato di disfarsi di una dose di sostanza stupefacente e, quando poi è stato raggiunto, ha tentato di aggredire gli agenti. Per questo un giovane di 25anni, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto poco dopo le 19 del 31 agosto, all’interno del Parco Florida. Il giovane, appena notata la pattuglia, intervenuta a seguito della segnalazione di persona sospetta, gettava un involucro per terra. Gli agenti hanno però notato il gesto fulmineo e si sono avvicinati al giovane che tentava di allontanarsi. Immediatamente bloccato, il 25enne rifiutava di fornire le proprie generalità ed opponeva una strenua resistenza. Dopo una perquisizione, il giovane viene trovato con addosso dell’hashish. La persona controllata veniva pertanto tratta in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, nonché segnalato alla locale Prefettura in relazione al possesso dello stupefacente.