PESCARA. TROVATO AL PARCO CON UN MANGANELLO NEL MARSUPIO, DEUNCIATO GIOVANE BULGARO

Un giovane bulgaro, nel tardi pomeriggio di ieri, nei pressi di Viale Kennedy, durante un controllo da parte degli agenti della Volante, diretta dal Vice Questore Aggiunto Varrasso Pierpaolo, è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico della lunghezza di 50 centimetri. L’uomo è stato denunciato per ” per porto di armi od oggetti atti ad offendere”. Questo accertamento rientra nel corso di mirati servizi effettuati dalla Polizia di Stato con lo scopo di prevenire reati predatori e della criminalità diffusa. Nello stesso pomeriggio gli agenti, hanno identificato un giovane pescarese, trovato in possesso di una dose di hashish, quest’ultimo è stato segnalato all’autorità amministrativa per uso personale di stupefacente.