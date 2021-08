PESCARA. “TRUFFA AI DANNI DI ANZIANI CON LA SCUSA DEL GREEN PASS – DENUNCIATE DUE PERSONE”

Il 5 agosto 2021, militari della Compagnia Carabinieri di Popoli, su segnalazione di alcuni cittadini intervenivano nel Comune di Sant’Eufemia a Majella (PE), ove era stato segnalato un tentativo di truffa ai danni di una signora di 90 anni circa.

Venivano subito attivati dei posti di controllo nei Comuni di Caramanico Terme e nel Comune di San Valentino in A.C. ed proprio in quest’ultimo Comune che i militari di quella Stazione riuscivano a fermare un motociclo di grossa cilindrata che nel vedere i militari tentava invano di darsi alla fuga, gettando al margine della strada una busta, che successivamente repertata dai militari risultava contenere una parrucca e degli occhiali di colore scuro, probabilmente usati in precedenza per non farsi identificare. Gli occupanti del motociclo risultavano essere un uomo ed una donna, entrambi con precedenti di polizia.

Nel frattempo la signora anziana sporgeva denuncia per tentata truffa, presso il Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme, narrando che un uomo ed una donna si erano recati presso la sua abitazione e, spacciandosi per medici dell’ospedale di L’Aquila, gli richiedevano di poter visionare la documentazione relativa alle vaccinazioni Covid-19, al fine di potergli rilasciare il certificato “Green Pass”.

La denunciante non convinta cercava di allontanare i due che resistevano all’invito, ma all’arrivo di alcuni vicini si davano precipitosamente alla fuga.

I predetti dopo l’identificazione venivano segnalati all’A.G. per tentata truffa in concorso, e sostituzione di persona.