PESCARA. UN CLOWN SORDO PER DIVERTIRE I BAMBINI DEL REPARTO ONCOLOGICO

Sabato 18 dicembre 2021

Un sorriso contro il dolore di Pallina Rossa, artista sordo Clown

Il progetto è stato curato dall’Associazione Accessibilità & Eventi Deaf Aps e dall’Associazione Volontari senza Frontiere Protezione Civile di Pescara con il patrocinio e la collaborazione dell’assessore Nicoletta Di Nisio.

Hanno partecipato:

– il Presidente Donatella Ruggieri dell’associazione Accessibilità & Eventi Deaf APS,

– il Presidente di VSF-Volontari Senza Frontiere Antonio de Simone,

– la volontaria di VSF Fabrizia Longo (Fabry Longo) settore disabilita associazione

– l’assessore Nicoletta Di Nisio

– l’artista sordo clown, Maurizio Scarpa, in arte Pallina Rossa

GRAZIE a

Accessibilità & Eventi Deaf APS

Aiutiamo nel silenzio, info LIS – PC Volontari senza frontiere Pescara



GRAZIE agli instancabili animatori e promotori di attività nella nostra realtà territoriale che hanno reso possibile la presenza dell’Artista Maurizio Scarpa che ha donato sorrisi ed ha fatto sorridere ricoverati, familiari e Operatori del Reparto.



Grazie agli amici:

Donatella Ruggieri Savino Melacarne

Antonio de Simone Fabry Longo Giuseppe Pesante

NOME : Maurizio

COGNOME: Scarpa

NATO: a Taranto (Italia) il 16-06-1966

STUDI: Maturità Professionale di Odontotecnico

PROFESSIONE: Impiegato Direzione Provinciale del Lavoro di Como (Italia)

DOMICILIO: Taranto (Italia)

HOBBY: Teatro, Viaggi, Vespista, Harleysta, Parco Avventura, Mountain Bike, Subacqueo, Cucina Vegetariana, Pittura e Protezione Animali

ATTORI: Charlie Chaplin “CHARLOT” e Mr. Bean

CLOWN / MIMO: Dr. Hunter Adams “PATCH” e Marcel Marceau

MOTOCICLISMO: Valentino Rossi “46”

TIFOSO: Inter e Taranto

“MAURIZIO E LA PALLINA ROSSA”

mimo e artista sordo

NON SENTO, NON IMPORTA

capirsi bene senza parole per lasciare tutti voi a bocca aperta!

Maurizio e la Pallina Rossa, artista sordo (lingua dei segni italiana), ha girato mezzo mondo partecipando a numerosi Festival di Teatro, ha preso parte a numerose trasmissioni televisive, a Festivals di Artista di Strada e ha fatto tournes in ospedali, case di riposo e carceri minorili.





E’ stato animatore per un gruppo di bambini bielorussi ospiti del comitato Chernobyl italiano.



Maurizio Scarpa, che si definisce uomo di spettacolo “esperto in tutte le necessità e bisogni”, è nato a Taranto nel 1966.

Ho conseguito il diploma di maturità professionale di odontotecnico, iniziato la carriera artistica nel 1985, lavorando sulle tecniche del teatro di piazza, clownerie, mimo e illusionismo.

In quello stesso anno ha fondato il teatro per sordi a Taranto. Qui il teatro appare come specchio della vita con il riso, il sorriso, il pianto e la magia e vista non solo come illusione ma anche come inganno.

Nel 1989 si e’ trasferito a Roma. Sempre in quello stesso anno ha sostituito un attore della compagnia (Francesco Sassu) nella parte di Scariotto in “C’era una volta Rugantino”, lavoro presentato per l’occasione al THE DEAF WAY di Washington D.C.

Successivamente e’ Escamillo, il torero (Carmen), poi Benedetto Pinglet (Hotel del libero Scambio) e quindi attore nelle commedie “Centocinquanta la gallina canta” e “Il Ciambellone” di A. Campanile.

Recentemente è stato il duca di Valmonte nella commedia di Feydeau “La dama di Chéz-Maxim”.

Successivamente ha recitato una commedia dal titolo “Servizio completo” e “Il Cilindro” organizzata dal Laboratorio Zero dell`ENS di Roma, una rappresentazione brillante che in chiave ironica rispecchia i dispiaceri della vita quotidiana.





Il Laboratorio Zero ha avuto inizio nel 1976 grazie alla volontà alla passione della regista Ginetta Rosato.



L’attività di attore di Maurizio Scarpa prosegue anche al di fuori della compagnia.

Infatti è mimo clown al Festival Internazionale di Pantomima – Washington D.C. (1989, USA), Barcellona (1990, Spagna), Brno (1996, Repubblica Ceca),Tel Aviv (2000, Israele), Berlino (2000, Germania), Reims (2005, Francia), Triesen (2006 Liechtenstein), Vienna (2007 Austria) e Liegi (2008 Belgio) e altre città……



Ecco la storia di Maurizio coraggioso!

Il coraggioso Maurizio non dimenticherà mai l’esperienza che ha avuto di fronte a tanti bambini affetti da tumori e leucemie e altre gravi malattie…

Gli farebbe tanto piacere avere tanti bambini ai suoi spettacoli per dare loro allegria e tante risate per alleviare le loro sofferenze causate da tumori e leucemie.

Maurizio di fronte a tanta sofferenza non deve piangere perché deve dare tanto divertimento, giochi vari, allegria e tante risate in modo convincente, così che i loro genitori restino soddisfatti. Soprattutto Maurizio ama molto i bambini, il mondo nuovo!



“UN SORRISO CONTRO IL DOLORE”



Maurizio clown in tournée e ospedali: Tournée in ospedali del territorio tarantino come clown emule del celebre “PATCH ADAMS”. Con abbigliamento colorato, naso di plastica rosso e trucco, a fianco dei medici dei reparti di pediatria negli ospedali tutta d’Italia in visita per i piccoli ricoverati per combattere le atrocità della malattia con un sorriso.

Portare il buonumore tra i letti degli ospedali dove anche la speranza sembra morire. Tante giornate dedicate al divertimento dei più piccoli con la pallina rossa, con le sue gags e le sue azioni buffe e strampalate per scatenare sorrisi e risate a non finire per i piccoli ricoverati.

Pagliaccio adulto ma “con il cuore da bambino” che si presenta sul palco con una valigia piena di trucchi, trovate buffe, oggetti e ammennicoli con cui animare le gags via via più catastrofiche e strampalate.



Attività: progetto giochi, linguaggio dei segni, animazione e didattica teatrali.

L’ultimo spettacolo è stato tenuto a Taranto ed intitolato “Maurizio e la pallina rossa”



É il mondo di Maurizio Scarpa, un mondo di Maurizio e la pallina rossa che “dà all’anima” perché “mio, anche mio è questo Show” .

C’è un mimo che non canta e non sente la musica della sigla perché è sordo, prova tante emozioni ma non dice una parola. Anche “senza parole” si può fare del buon teatro.



MIMO e ARTISTA …. Maurizio Scarpa, attore tarantino, sordo, specializzatosi nella difficile arte del mimo, sta portando in giro per tutta l’Italia “Maurizio e la pallina rossa”

Ha debuttato con quest’ultimo spettacolo al Carnevale di Venezia sulla piazza San Marco. Dotato di una straordinaria mimica e di uno spiccato senso dell’umorismo, l’attore si muove a proprio agio nei panni del classico Arlecchino come in quelli di un personaggio uscito dalla Commedia dell’arte.

In tale occasione è riuscito a trasmettere forti emozioni e come tale è stato molto applaudito dal pubblico.

L’impegno artistico di Maurizio Scarpa è diviso tra: il suo gruppo teatrale “Laboratorio Zero” di Roma, collaborare con Giuseppe Bernardi di Roma, “Uazz” di Milano, i “3 maghi: bello, furbo e cretino” di Sciacca (Agrigento)… e la sua carriera come attore singolo.



Il futuro progetto è quello di fondare un laboratorio teatrale a Lugano (Svizzera) “Maurizio e la pallina rossa” allo scopo di avvicinare bambini, ragazzi e adulti sordi e udenti alle attività teatrali.

Maurizio Scarpa è insegnante di LIS, attore e animatore teatrale.

Animazione-Didattica- Responsabile attività teatrali.

Nel 1998 si è trasferito a Ovindoli (L’Aquila) in precedenza era docente di LIS (Lingua dei Segni Italiana) presso la sezione ENS (Ente Nazionale Sordi) sezione provinciale di Aquila e presso il gruppo SILIS (Studio e Informazione sulla Lingua Italiana dei Segni) a Roma, la Cooperativa “Le Farfalle” in collaborazione con l’Istituto Statale per Sordi di Roma in Via Nomentana, 56.

Attualmente lavora come impiegato c/o Direzione Provinciale Lavoro di Taranto.