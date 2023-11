PESCARA. VA A CASA DELL’EX MOGLIE PER AGGREDIRLA, ARRESTATO DALLA POLIZIA

Nella serata del 07.11.2023, le unità operative della Squadra Volante, diretta dal V.Q.A. dr. Pierpaolo Varrasso, venivano inviate in via Del Santuario a Pescara per una donna che chiedeva aiuto al 113, in quanto l’ex marito suonava insistentemente alla porta di casa pretendendo di entrare, per poi iniziare ad accanirsi sull’autovettura della donna parcheggiata all’esterno, danneggiandone la carrozzeria.

Le volanti, giunte prontamente sul posto, sorprendevano l’ex marito, in flagranza di reato, ancora intento a danneggiare il mezzo della ex moglie, con quest’ultima barricata in casa ed intimorita.

Gli Agenti dunque bloccavano l’uomo e lo assicuravano sui mezzi di servizio.

Da accertamenti subito dopo esperiti, risultava che l’ex marito era anche destinatario dell’Ammonimento per atti persecutori, emesso dal Signor Questore di Pescara il giorno 9 agosto anno 2021, proprio per le vessazioni perpetrate verso la ex moglie.

L’uomo veniva dunque arrestato e poco dopo associato presso la casa Circondariale di San Donato (Pescara).