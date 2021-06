PESCARA. VISITA DI COMMIATO AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DEL GENERALE CARLO CERRINA COMANDANTE DELLA LEGIONE “ABRUZZO E MOLISE”

Nella mattinata odierna, presso la caserma di viale D’Annunzio, il Generale di Brigata Carlo CERRINA, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” (che ha giurisdizione sulle Regioni amministrative Abruzzo e Molise) ha effettuato la visita di commiato al Comando Provinciale di Pescara, poiché, nei prossimi giorni, assumerà il prestigioso incarico di Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma.

L’alto Ufficiale, che regge il Comando della Legione “Abruzzo e Molise” dall’agosto 2018, è stato accolto dal Comandante Provinciale – Col. Eduardo Gambardella – e da una rappresentanza di militari del Comando Provinciale.

Nel corso dell’incontro il Generale CERRINA ha tracciato un bilancio dell’attività svolta durante il suo mandato esaltandone i risultati sul piano del controllo del territorio e dell’attività di contrasto alla criminalità di ogni genere, opera resa ancor più difficoltosa dalla grave pandemia che ha colpito il paese e che visto l’Arma in prima linea su molteplici fronti a partire dai numerosi servizi finalizzati al rispetto delle norme anti-covid, all’assistenza alla popolazione più anziana attraverso il prelevamento e la consegna della pensione a domicilio, sino alle attività di carattere sanitario connesse al monitoraggio della pandemia e alla somministrazione di vaccini nelle zone più interne della Regione attraverso le compagini mediche dell’Arma. Ha, quindi, ringraziato tutti i militari del Comando Provinciale per l’elevato impegno e la grande abnegazione con cui hanno affrontato e affrontano le diverse istanze provenienti dalla popolazione, assicurando la presenza vigile e attenta dello Stato in ogni angolo della provincia.

Al termine della breve cerimonia, il Generale CERRINA ha consegnato riconoscimenti ad alcuni militari distintisi in operazioni di servizio e benemerenze alla carriera.

In particolare, ha consegnato un ENCOMIO SEMPLICE al Brig. Salvatore GRIECO, al V.Brig. Roberto PEPE, agli Appuntati Scelti Giuseppe TROTTA e Simone MORONI, tutti effettivi al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montesilvano per aver salvato un giovane che minacciava di lanciarsi nel vuoto dal 5° piano di un’abitazione di quel centro e la Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare al Tenente Colonnello Eugenio Nicola STANGARONE, Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale, al Tenente Giovanni ROLANDO, Comandante del NORM della Compagnia di Pescara, al Sottotenente Alfredo BERGHELLA, Comandante della Sezione Radiomobile del NORM di Pescara e ai Luogotenenti Roberto DI CAMPLI, Comandante del Nucleo CC Banca d’Italia, Francesco MINGOLLA, Comandante della Stazione di Pescara Scalo, Pierluigi LUPO, Comandante della Stazione di Pescara Principale, Vincenzo DAMBRA, Comandante della Stazione di Rosciano e Giuseppe MARGIOTTA, Comandante della Stazione di Civitella Casanova.

Successivamente, il Generale CERRINA ha reso visita di commiato alle autorità cittadine: al Prefetto di Pescara S.E. Giancarlo Di Vincenzo, al Procuratore di Pescara, dott. Anna Rita Mantini, al Sindaco di Pescara. Avv. Carlo Masci, e salutato il Questore di Pescara, dott. Paolo Liguori e il Comandante Provinciale della G.d.F. Col. Vincenzo Grisorio.