PESCINA. AL VIA L’INIZIATIVA: “VI PRESENTO IL CANE”

L’Amministrazione Comunale di Pescina in collaborazione con A.M.A MANO NELLA ZAMPA hanno il piacere di invitarvi alle due giornate dedicate ai nostri fedeli amici a 4 zampe.

Lo scopo dell’evento e’ quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del benessere e del rispetto dei cani che da millenni sono al nostro fianco.

I cani infatti non sono semplicemente animali da compagnia ma spesso sono indispensabili ed insostituibili ausili dell’ uomo , pensiamo ai cani per non vedenti,i cani da ricerca e soccorso,

i cani antidroga e anti-bomba, ed anche cani da guardiania ,i cani da caccia e da tartufo.

In queste giornate vogliamo ricordare come i cani ci abbiano insegnato a amare senza remore, a perdonare subito, a essere felici in ogni momento. Loro non giudicano, non lamentano, non fanno domande: semplicemente amano e ci amano incondizionatamente.

Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati… Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido… Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone possono farti sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire… Straordinario? (Io & Marley)🐕🐕🐕

Assessore Antonio Odorisio