PESCINA. ARRIVANO GLI ITINERARI DELL’ARCOBALENO

ITINERARI DELL’ARCOBALENO 2021

Mercoledì 21 luglio alle ore 21,15 nel Chiostro del Teatro San Francesco di Pescina, per la rassegna ITINERARI DELL’ARCOBALENO in collaborazione con il Comune di Pescina e la direzione artistica del Teatro dei Colori, la Compagnia Theandric Teatro NonViolento di Cagliari presenta LA STORIA DI AZUR E ASMAR.

I protagonisti sono due amici nemici: Azur, biondo con gli occhi blu, cristiano, e Asmar, bruno con gli occhi scuri, musulmano. Cresciuti dalla stessa donna, madre di Asmar e nutrice di Azur, fin da piccoli si battono e si amano come due fratelli. Separati per alcuni anni a causa delle paure del padre di Azur, i due amici d’infanzia si ritroveranno come rivali alla ricerca della fata dei Jinn, protagonista della fiaba che gli veniva raccontata nell’infanzia dalla madre/nutrice. Una storia avventurosa in un Maghreb medievale, ricco di pericoli, sortilegi e meraviglie che ci porterà a capire quanto sia importante la condivisione e la collaborazione contro ogni discriminazione e ci mostrerà che che Azur e Asmar sono in fondo facce della stessa medaglia. Azur e Azmar condurranno gli spettatori in un viaggio che li porterà alla scoperta di una verità profonda, al di là dei luoghi comuni. Unospettacolo dinamico e accattivante, dove è forte e fondamentale l’interazione coi bambini, attraverso filastrocche, indovinelli e un coinvolgimento continuo. Come ogni produzione che Theandric realizza per i più piccoli, anche La storia di Azur e Asmar educa alla cultura della nonviolenza. Un bambino insicuro porterà a mascherare la propria insicurezza con l’aggressività e la violenza, riportando queste caratteristiche in età adulta; al contrario, un bambino che conosce, e soprattutto riconosce, le proprie paure tenderà ad affrontarle sin da piccolo. Il teatro è un luogo fuori dal tempo e dallo spazio che permette più di ogni altro mezzo di comunicare un messaggio potente: la violenza non è mai la soluzione giusta per risolvere i problemi.