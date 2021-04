PESCINA. BLITZ DELL’ ORSA AMARENA CON I SUOI CUCCIOLI IN UN’AZIENDA AGRICOLA

Un incontro particolare, quello che questa mattina Tiziano Iulianella, imprenditore agricolo ed allevatore, ha fatto nella sua azienda, dove ha trovato l’Orsa “Amarenza”, con i suoi cuccioli.

Iulianella ha raccontato questa esperienza sulla sua pagina Facenbook ecco il post:

#OrsaAmarena ed i suoi cuccioli sentivano la mancanza del calore della mia Azienda. Questa mattina, infatti, mi hanno donato il piacere di una loro visita.

Mentre mamma Orsa con i suoi cuccioli mi attendevano all’esterno, uno di quest’ultimi, evidentemente molto affamato, è entrato nel pollaio per una colazione a base di: tacchini, galline, polli, etc.. Sono certo che per il “piccolo” Orso quella di stamattina è stata una colazione superiore a una qualsiasi colazione da Tiffany. Fortunatamente i miei cani hanno tenuto lontana Orsa Amarena, evitando il peggio.

Non è la prima volta, non sarà nemmeno l’ultima. Ma davanti a queste immagini ho provato sentimenti contrastanti, tra la rabbia per i danni ricevuti, la paura per l’incontro ravvicinato ed il piacere, che ha prevalso sul resto, per aver avuto il privilegio, più che la possibilità, di vedere a pochi metri questi animali bellissimi, simbolo del nostro Abruzzo e del nostro territorio.

Un #ringraziamento infinito al #Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dott. Luciano #Sammarone, per l’immediato intervento a tutela di questi meravigliosi Orsi ed in difesa della mia Azienda e delle tante specie che la abitano, me compreso.

PS: l’Orsa mi dicono essere #Amarena