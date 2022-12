PESCINA. “DONARE DANZANDO”, FONDI PER LA LOTTA CONTRO IL TUMORE ALLA MAMMELLA

Azzurra Fit Village di San Benedetto dei Marsi, Danzarte e CSI (Centro Sportivo Italiano) Comitato Provinciale di L’Aquila, hanno organizzato, martedì 20 dicembre, lo spettacolo di danza “Donare Danzando” alla sua IV edizione, presso il Teatro San Francesco di Pescina.

La manifestazione ha riscosso grande partecipazione, il teatro gremito ha registrato il “tutto esaurito”.

Le allieve hanno danzato sulle basi delle note musicali Natalizie oltre ad aver interpretato “lo Schiaccianoci” balletto con musiche di Petr Cajkovskij la cui storia deriva dal racconto “Schiaccianoci e il re dei topi”.

Coreografie e scenografie curate dalla direttrice artistica Carla Cipolla, diplomata presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

I fondi raccolti sono stati 1676,00 euro e devoluti alla LILT per la prevenzione e la ricerca contro il tumore metastatico alla mammella ed al Centro Studi Silone di Pescina.

Il Presidente Provinciale del CSI L’Aquila Luca Tarquini ha dichiarato grande soddisfazione per la magnifica riuscita dell’evento e per i fondi raccolti. Ha ringraziato il Sindaco di Pescina Mirko Zauri ed il Presidente del Centro Studi Silone Tiziana Cucolo auspicando loro una vittoriosa selezione per Pescina Città Europea della Cultura a cui la città sta concorrendo, tutti gli amministratori locali per essere intervenuti e il Pres. Lilt L’Aquila dott. Antonio Addari.

Le bambine e ragazze che hanno preso parte allo spettacolo sono:

1. Albo Marica

2. Caniglia Lara

3. Agus Chiara

4. Petrella Reneè

5. Di Fonzo Maddalena

6. Tomassetti Ambra

7. Tarquini Adrianne

8. Compagno Dominique Maria

9. Lefevre Filizzola Vivian

10. Pollicelli Ilii Gloria

11. Tarquini Maria Emilia

12. Pecce Giulia

13. Giannantoni Maria Chiara

14. Flammini Beatrice

15. Meogrossi Beatrice Angelica

16. Falcone Giulia

17. Agrusti Masha

18. Ratti Claudia

19. Iulianella Mya

20. Petrucci Gioia

21. Tarquini Naima

22. Di Nicola Aurora

23. Iacutone Vittoria

24. Pascal Ilaria Elena

25. Porreca Dafne

26. Salvati Matilde

27. Tarquini Chiara

28. Storione Gabriella

29. Tarquini Melissa

30. Tomassini Vittoria

31. Raglione Vittoria

32. Lefevre Filizzola Verona

33. Scenna Maria

34. Di Leonardo Sofia

35. Di Fonzo Martina

36. Cavallari Benedetta

37. Tarquini Giulia

38. Porreca Alice

39. Iacobacci Greta

40. Grassi Giorgia

41. Tarquini Arianna

42. Fortunato Emma

43. Caniglia Eleonora

44. Tarquini Ilaria

45. Angelone Serena

46. Caniglia Ginevra

47. Contestabile Margherita

48. Cerone Gabriella

49. Di Muzio Melissa

50. Epifanio Martina