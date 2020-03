PESCINA. IL VOLTO DELLA SOLIDARIETA’: ROSARIA CUCE LE MASCHERINE PER LA PROTEZIONE CIVILE

Lei è Rosaria Di Nicola, che giorno e notte cuce le mascherine per i volontari della Protezione Civile vista la mancanza delle stesse in commercio.

Il sindaco Iulianella la ringrazia:

Mi associo ai ringraziamenti del Vicesindaco rivolti alla nostra concittadina Rosaria Di Nicola che sta trascorrendo il suo tempo a cucire preziose mascherine, visto che in commercio non si trovano più, per gli operatori volontari della Protezione civile comunale che stanno svolgendo i servizi #spesaacasa e #farmaciacasa.

Insieme siamo più forti del Covid19 ‼️