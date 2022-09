Pescina, installazione di due colonnine per la ricarica di auto elettriche

“In Piazza Duomo, via calata fiume, è stata installata una Fast Alpitronic Hyperchager HYC_150; ricarica molto rapida, 2 auto con 75 kW”. – è quanto afferma il Vicesindaco di Pescina Luigi Soricone che prosegue:

“Presso la Chiesa San Giuseppe, è stata installata una Ensto modello EVF200W 22kW di potenza di ricarica per due veicoli.

A nome del Sindaco e dell’intera amministrazione, ringrazio l’impegno del consigliere con delega al l’urbanistica, Giampiero Di Luca e anche il delegato al turismo consigliere Paolo Tranquilli

Le postazioni saranno funzionanti non appena avverrà l’allaccio con Enel e, in una prospettiva sempre più green, abbiamo come obiettivo quello di installare anche colonnine per bike elettriche”. – conclude Soricone –

L’installazione è in fase di valutazione anche nella frazione di Venere”.