PESCINA, MEDICI E INFERMIERI AGGREDITI IN OSPEDALE

Medici, infermieri e personale sanitario sotto assedio durante la notte. E’ successo all’ospedale di Pescina. I fatti sono in fase di accertamento, sembra però che una ragazza inseguita si sia rifugiata all’interno della struttura sostenendo di essere inseguita dal fidanzato. La donna è andata via prima dell’arrivo dei Carabinieri, per poi tornare sul posto con l’aiuto di altre persone, tentando di entrare e rompere i vetri. Paura per i sanitari. Della vicenda è stato informato anche il primo cittadino di Pescina, Stefano Iulianella.

Fonte Marsica Live