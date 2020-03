PESCINA. RICHIESTI TEST RAPIDI PER CORONAVIRUS

ECCO IL POST DEL SINDACO IULIANELLA

Ho inviato questa mattina una richiesta per l’acquisto di test rapidi diagnostici, che consentono, in pochi minuti, di verificare la positività o meno al #Covid19. Ritengo urgente e necessario sottoporre al test tutte le persone che sono entrate in contatto con i soggetti contagiati, al fine di attivare tempestivamente le azioni più congrue per la gestione degli esiti. Se la Asl non darà seguito alla richiesta di ieri, ci prepariamo al piano B.

Intendo mettere in campo tutte le iniziative possibili per preservare la salute pubblica della mia comunità. Questo virus 🦠 deve essere sconfitto nel minor tempo possibile, per riprendere in mano la nostra vita