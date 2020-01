PESCINA, SEGNALATA UN AUTO SOSPETTA, IL SINDACO IULIANELLA INVITA A PRESTARE ATTENZIONE

“Hanno appena segnalato la presenza sul territorio di Pescina di una 500 L di colore marrone con a bordo tre giovani donne”, ha scritto il Sindaco Stefano Iulianella sui social per allertare i suoi concittadini, “le quali suonano alle abitazioni chiedendo notizie circa la raccolta di abiti usati. Raccomandiamo massima attenzione e soprattutto di non far entrare nessuno in casa. Segnalateci la loro presenza, qualora voi le vediate”.

Ricordiamo che quando persone estranee si presentano per qualsiasi motivo a casa, basta segnalare il fatto alle forze dell’ordine, impegnate su tutto il territorio per contrastare i vari fenomeni criminosi come truffe, furti ecc.