Purtroppo in questi periodi non mancano ladri, truffatori e sciacalli di turno. E’ il caso di Pescina, dove, nella notte diversi anziani hanno ricevute strane telefonate per eseguire dei finti tamponi da parte di persone che si spacciano per personale asl. Naturalmente l’intento dei malviventi è quello di intrufolarsi nelle abitazioni, con la scusa di controlli o tamponi per poter derubare i malcapitati. Tempestivo l’intervento dei Carabinieri.