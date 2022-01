PESCINA.  TENTATO FURTO, IL SINDACO LANCIA L’ALLARME

PESCINA. TENTANO UN FURTO IN PAESE IL SINDACO SEGNALA UN AUTO SOSPETTA

Allarme furti nella Marsica, dove diversi centri, come Celano, Avezzano e PESCINA sono stati presi di mira da alcuni delinquenti. Proprio dalla città siloniana è arrivata una segnalazione fatta dal primo cittadino Zauri sui social, dove per allertare i suoi concittadini ha scritto: “Si prega di fare attenzione ad un BMW Station Wagon di colore grigio con iniziali di targa ET con 4 giovani a bordo.

Hanno tentato un furto a Pescina”.