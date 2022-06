PESCINA. TUTTO PRONTO PER L’EVENTO MUSICALE LIFE ON MARSICA

Si chiama “Life on Marsica“, l’evento musicale a scopo benefico promosso dall’Associazione Culturale il Laboratorio di Pescina insieme ad un gruppo di musicisti marsicani. Un’idea, una visione concretizzata in un CD che, il 1 luglio 2022, dalle ore 21:00, potrà essere acquistato durante il concerto, il quale si terrà presso il Rifugio Silone, a Pescina (AQ).

Durante la serata si esibiranno i seguenti artisti: Calliope, Battista, MK ULTRA, Mojoshine, Il Nido e Bad Medicine. Nella compilation sono presenti altre due formazioni, Mind Blast e No Lodo, che per causa di forza maggiore non saranno presenti all’evento.

L’ingresso è gratuito e l’intero ricavato della vendita dei CD, contenenti i brani delle band in questione, sarà interamente devoluto alla Casa delle Donne nella Marsica.