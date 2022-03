Un uomo di 95 anni è stato trovato priva di vita all’interno della sua abitazione. Il fatto è accaduto a Pettorano sul Gizio, l’uomo non si vedeva in giro da diverso tempo. A lanciare l’allarme un familiare che ha allertato le forze dell’ordine che hanno rinvenuto il corpo senza vita. L’uomo sarebbe morto per cause naturali.