PIANELLA. MALTRATTAMENTI VERSO L’ANZIANA NONNA, ARRESTATO 21ENNE

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pianella hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un giovane 21enne del luogo, responsabile di maltrattamenti contro i familiari, nello specifico nei confronti della propria anziana nonna materna. Quest’ultima aveva deciso di ospitare il nipote già dal mese di marzo, allorquando i rapporti con i propri genitori iniziavano ad essere insostenibili a causa di una sequela di atti di violenza commessi nei loro confronti.

Con la nonna però il clichè non è cambiato, la povera anziana donna è stata costretta a subire per mesi vessazioni psicologiche e fisiche dal nipote ormai fuori controllo. L’acme di tale situazione esasperante è avvenuta il 01.06.2022, poiché il giovane rincasato tardi, pretendeva di tenere la televisione accesa per tutta la notte. La nonna ha cercato in tutti i modi di portarlo a letto, ma la reazione del ragazzo è stata violenta, iniziando a scaraventarle contro bicchieri in vetro e suppellettili, tanto da provocarle ferite alle gambe costringendola a cercare rifugio presso l’abitazione di una sua figlia residente a Pescara.

Nel tardo pomeriggio di ieri, il giovane pretendeva di entrare a casa della nonna iniziando a maltrattarla facendola cadere a terra. La donna riusciva tuttavia a chiamare i Carabinieri che, intervenuti subito, bloccavano il nipote e facevano intervenire immediatamente personale del 118 poiché la malcapitata presentava un trauma cranico, trasportata presso l’ospedale di Pescara riceveva le cure del caso con una prognosi di 8 gg s.c.

Il ragazzo veniva quindi tratto in arresto, ponendo fine a questo incubo familiare, che purtroppo ha coinvolto dapprima i propri genitori e poi la nonna che ha tentato in tutti i modi di recuperare il giovane.

Ristretto presso la camera di sicurezza del Comando Provinciale di Pescara, in attesa del rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna.