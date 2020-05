PIANELLA (PE). ACCOLTELLA IL COMPAGNO DOPO AVER SCHIVATO UNA MARTELLATA

Pianella, (PE). Pomeriggio movimentato quello vissuto oggi da una coppia di Pianella. Dopo aver discusso per futili motivi, la donna ha accoltellato all’addome il compagno, che poco prima aveva tentato di colpirla con un martello. La vittima è stata soccorsa dal 118 ed è stata ricoverata nell’ospedale di Pescara, le sue condizioni seppur gravi non destano preoccupazioni. La donna è stata denunciata per lesioni personali aggravate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Pescara.