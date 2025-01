PIAZZA OBELISCO SI ILLUMINA DI ROSA, A 100 GIORNI DAL GIRO A TAGLIACOZZO CRESCE L’ATTESA PER IL GRANDE EVENTO

La bomboniera d’Abruzzo si illumina di rosa. Impazzano sui social le foto dell’affascinante Piazza Obelisco, cuore della Città di Tagliacozzo, che ieri pomeriggio, 29 gennaio, in occasione dei 100 giorni dal Giro d’Italia, si è colorata tra fari e giochi di luce.

Alle 18, il Sindaco della Città, Vincenzo Giovagnorio, insieme al presidente del Comitato Tappa Francesco Donzelli, e gli altri membri hanno dato via all’evento promosso da RCS, al quale hanno aderito tutte le città di tappa coinvolte nel territorio nazionale.

Tanti i cittadini che nonostante le rigide temperature hanno voluto assistere a questo momento che rappresenta un unico storico, poiché è la prima volta che il Giro d’Italia fa tappa nella Città.

Smartphone in mano e click: tutti a catturare immagini e video dei giochi di luce realizzati per l’occasione da Diamanti Service Luci, con il supporto del Comitato Tappa.

La foto ufficiale, oggi sulla stampa nazionale, è stata scattata dal fotografo e giornalista Raffaele Castiglione Morelli, responsabile comunicazione del Comitato. A cura di Buzzdrone, inoltre, sono stati realizzati dei video ufficiali dell’illuminazione che saranno promossi nei canali di RCS per il Giro d’Italia.

Cresce l’attesa quindi per la grande pedalata che vedrà i corridori sfidarsi in una tappa difficile con l’arrivo in salita a Marsia. L’entusiasmo cresce, l’emozione si diffonde, la Città si prepara.