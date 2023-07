PIERGIULIO FASCIANI CONSEGUE BRILLANTEMENTE IL DOPPIO DIPLOMA USA-ITALIA. È IL PRIMO DEI VITRUVIANI

Si è svolta lunedì scorso a Verona la Graduation Ceremony per gli studenti che hanno conseguito il diploma USA nel programma “Mater Academy – doppio diploma USA-Italia”.

Il vitruviano Piergiulio Fasciani, neo diplomato della classe VA, è il primo degli studenti del Liceo “Vitruvio” ad aver raggiunto l’ambito traguardo, concludendo brillantemente il percorso statunitense in 2 anni.

La cerimonia in sé è stata in perfetto stile USA: si è svolta nell’AGSM Forum di Verona dove circa 350 studenti hanno effettuato, come da rito, il cambio posizione della nappa e il lancio del tocco, il cappello tipico, sugli spalti dello stadio. Erano presenti: il preside dell’organizzazione, il Consul General per gli Stati Uniti in Italia e tutto lo staff del Programma Doppio Diploma.

Piergiulio è molto soddisfatto del suo percorso e afferma:

“Il programma Doppio Diploma è un’esperienza molto positiva e, per coloro che desiderano spaziare in tutto il mondo, può essere una grossa marcia in più, specie se fatto in anticipo con buone attività extracurricolari e buoni risultati nel percorso italiano. Sono contento del viaggio che ho percorso – dice ancora il neo-diplomato- e sono pronto a ripetere simili esperienze in campo accademico all’università”.

La Dirigente scolastica, Prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, ha fortemente voluto l’inserimento di questa opportunità nell’offerta formativa del Liceo da lei guidato, riconoscendone le potenzialità per chi voglia, dopo l’esame di Stato, aprirsi ad una prospettiva internazionale. La D.S. esprime, quindi, anche a nome di tutta la comunità scolastica, le più vive congratulazioni a Piergiulio per il traguardo raggiunto, con l’augurio di perseguire con passione e determinazione ogni obiettivo prefissato.

Referente del progetto è la prof.ssa Eliana Nanni.

Ancora una volta non ci resta che augurare: ad maiora semper, Vitruviani!