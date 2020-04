Vallecorsa, (FR). Un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ustionato e si teme per la sua vita. L’incidente, da una prima ricostruzione, sembrerebbe attribuibile ad una scintilla scaturita dalle fiamme del camino, che avrebbero infiammato il pigiama. Subito soccorso, l’undicenne è stato trasferito con l’eliambulanza in codice rosso, al Gemelli di Roma dove è ricoverato in gravi condizioni.