PIL – UNARMA: STIME MEF E ISTAT SULLA CRESCITA DEL PAESE SOVRASTRIMATE

I delicati equilibri geopolitici e la crisi economica che tantissime

famiglie stanno vivendo invitano a riconsiderare le stime di crescita

del Pil italiano con attenzione. “Il rallentamento della produzione

industriale italiana nel IV trimestre del 2021 fa apparire troppo

ottimistiche le previsioni contenute nel documento programmatico del MEF

e quanto stimato dall’ISTAT, che attesta una crescita del PIL del 4,7%

nel 2022”, così interviene Antonio Nicolosi segretario generale UNARMA,

il più antico sindacato dell’Arma dei Carabinieri in Italia. Secondo il

Centro studi politico-economico di UNARMA, tra i servizi erogati per

tutelare redditi e stipendi delle Forze dell’Ordine, i dati MEF e ISTAT

meritano una seconda lettura. Il centro studi ha realizzato perciò

un’analisi di settore che evidenzia quali fattori insisteranno sulla

crescita nazionale nel 2022: tra questi, l’aumento dell’inflazione, a

causa dei rincari sul costo dell’energia e delle materie prime; la

guerra Russia-Ucraina che, oltre ai problemi legati alla forniture e al

prezzo del gas, avrà ricadute negative sull’export italiano con

l’introduzione di nuove sanzioni; la perdita di potere d’acquisto delle

famiglie e il protrarsi della crisi del settore turistico, legata al

perdurare dell’adozione di misure quali il Green pass e il Super green

pass. “Per tali motivi è ragionevole pensare che le stime di crescita

del PIL non possano essere superiori a 3 punti percentuali nel 2022” –

afferma Nicolosi – “Ricordiamo che chi alimenta false aspettative darà

al Governo il pretesto per smettere di sostenere l’economia, facendo

perdere quella spinta propulsiva al rimbalzo post lockdown e gettando

una pesante ipoteca sulla crescita del Paese Italia”.