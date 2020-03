PINETO. 3 NUOVI CONTAGI DA CORONAVIRUS, APPELLO ACCORATO DEL SINDACO

Riportiamo l’appello accorato del sindaco di Pineto a rimanere in casa

Come purtroppo sta accadendo in tanti comuni, anche a Pineto ci sono stati alcuni casi di positività al Covid-19. Poco fa ho avuto la comunicazione ufficiale da parte degli enti preposti. Nel nostro comune al momento ci sono tre casi, ovviamente tutte le persone venute in contatto con loro sono già in isolamento a maggior tutela della collettività tutta. I tempi di incubazione oramai stanno maturando in casi positivi quindi il dato potrebbe anche aumentare nei prossimi giorni. Per vincere questa battaglia è essenziale il rispetto delle indicazioni previste dal DPCM. La diffusione del contagio si limita solo con il distanziamento sociale quindi vi invitiamo ancora una volta a restare a casa e uscire solo e soltanto per i casi previsti dalle disposizioni vigenti: lavoro, necessità (come il fare la spesa, ma ricordiamo che a Pineto c’è il servizio di consegne a domicilio da parte di molte attività) e per motivi di salute.