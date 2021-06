PINETO, ADOLESCENTE 12ENNE MUORE COLPITA DA UN MALE INCURABILE

Una adolescente di 12 anni straniera è deceduta oggi, presso l’ospedale di Pescara, a causa di un tumore che aveva sviluppato da anni. La scomparsa di questo “piccolo angelo” ha destato profondo dolore e tristezza nella comunità dove viveva. La ragazzina si era ben integrata nel tessuto sociale. Tutti la ricordano per i suoi modi gentili, per la sua simpatia ,spensieratezza e voglia di vivere nonostante, quotidianamente, combatteva contro questo terribile male. Purtroppo, le cure intraprese sono servite a poco e ,oggi, ci ha lasciato per sempre volando in cielo.” Che la terra ti sia lieve dolce creatura e che tu possa essere felice per sempre nel luogo che hai raggiunto. Riposa in pace..” .Tutta la redazione de “ilFaro24” esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, amiche e ai parenti tutti per la tragica perdita.