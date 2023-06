PINGUINO NUOTO E AVIS PROVINCIALE DI NUOVO INSIEME PER LA GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE

Dopo il successo della campagna social per eleggere il miglior donatore del mese di maggio, la Pinguino Nuoto e l’AVIS provinciale dell’Aquila, insieme al settore giovani dell’associazione di volontariato, tornano a collaborare in occasione della “Giornata Mondiale del donatore di sangue” che sarà mercoledì 14 giugno.

Donazione e sport saranno i protagonisti di una giornata in piscina con tanti appuntamenti. Si parte alle 9:30 con i saluti delle autorità presenti, alle 10:00 tutti in vasca per il fitness con lo staff della Pinguino, alle 12:00 è il turno della della squadra di Syncro PNA che farà una dimostrazione, alle 14:00 lezione di ballo per il flash mob del pomeriggio, alle 15:00 spazio ai balli di gruppo e alle 17:30 la dimostrazione del settore agonistico in compagnia dei campioni della PNA.

“Siamo felici di continuare la collaborazione con l’Avis provinciale dell’Aquila”, ha dichiarato il presidente della Pinguino, Daniela Sorge, “perché, insieme, portiamo avanti i valori dello sport e del sociale, attraverso l’impegno e il divertimento”.

“Come prima esperienza sono felicissima di poter invitare tutti i ragazzi e tutti i donatori a questa grande festa”, ha affermato, Alessandra Cambise, coordinatrice provinciale dei giovani AVIS L’Aquila. Sarà una giornata dedicata allo sport, dove ci saranno anche le dimostrazioni degli atleti campioni della PNA. Inoltre, sarà presente il punto AVIS che ci darà le informazioni sul mondo della donazione. L’evento più atteso sarà quello del flash mob dove, sulle note della canzone dei The Kolors, “Italodisco”, daremo il via ufficialmente all’estate 2023 e ci sarà una grande sorpresa. Ringrazio a nome mio e di tutto il direttivo la Pinguino per la grande disponibilità e per questo connubio che ormai portiamo avanti da tanti mesi. I nostri donatori quel giorno saranno i protagonisti principali dell’evento e come delle vere e proprie star sfileranno in un “Avis Carpet””.

“Sarà bello festeggiare tutti insieme, sia con i donatori che con chi vorrà diventarlo proprio nella Giornata Mondiale del donatore di sangue”, a parlare è Maria Rita Fracassi, presidente dell’AVIS Provinciale L’Aquila. Giugno è anche l’inizio dell’estate e delle vacanze ed il nostro appello alla donazione è ancora più forte proprio per poter compensare le eventuali emergenze”.

“Mi unisco all’invito di tutti i nostri Avisini per il 14 giugno per questo momento di festa in piscina”, è il saluto del vice presidente AVIS provinciale L’Aquila, Augusto De Vecchis.