PIOMBANO SULLA FOLLA AD ALTA VELOCITÀ PER SFUGGIRE AI CARABINIERI, I MILITARI LI BLOCCANO ED ARRESTANO TRA GLI APPLAUSI DELLA GENTE

Momenti di paura a Saronno, dove sabato 30 gennaio, alcuni malviventi, a bordo di un’ Alfa Romeo sono piombati sulla folla nel centro cittadino ad alta velocità per sfuggire ai carabinieri che li stavano inseguendo.

Tutto è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza della città, immagini che fanno vedere come l’auto si fa largo tra la gente fino a quando, i malviventi non decidono di abbandonarla per tentare una fuga a piedi.

I militari però sono riusciti a bloccarne due su tre ed arrestarli tra gli applausi della gente.