Playadice: all’Aquila una nuova sede associativa per fortificare il tessuto sociale attraverso il “gioco intelligente”

L’Aquila – Un luogo di incontro e socialità che supera ogni limite anagrafico. Un’occasione per fortificare il fragile tessuto sociale attraverso il “gioco intelligente” e interattivo. Creare un ambiente quanto più possibile formativo e costruttivo, aperto anche al mondo dell’associazionismo locale, nel cuore della città.

Con questo scopo l’associazione di promozione sociale Playadice – affiliata all’associazione nazionale della Tana dei Goblin, che si occupa della divulgazione di giochi tramite appuntamenti in sede e al di fuori di essa – stabilisce la sua nuova sede in Centro Storico.

“L’inaugurazione – spiega il presidente dell’associazione, Antonio Maria Marottoli – si terrà il 15 aprile dalle 16:00 a mezzanotte in via San Marciano 7”.

“Dopo mesi di pausa per le vacanze natalizie, torniamo con una grande novità per i nostri associati e per la cittadinanza. Oltre ad ospitare le nostre consuete attività ludiche pensate per un pubblico di ampio respiro, ne abbiamo in cantiere di nuove grazie ad una sede propria e soprattutto, abbiamo pensato la nostra sede come un’opportunità per chiunque voglia usufruirne offrendo un luogo associativo poliedrico nella cornice di Palazzo De Nardis”

“Durante l’evento sarà possibile conoscere l’associazione e a disposizione ci sarà una intera ludoteca con più di 200 giochi per tutti i gusti e per tutte le età!”, conclude il presidente.

I volontari del Playadice consiglieranno i giochi più adatti a ciascuno dei partecipanti e saranno a disposizione, se necessario, per illustrare regole e tattiche dei giochi da tavolo.