Plivio e Isweb Avezzano Rugby uniscono le forze all’insegna dei valori dello sport e della vita: dopo la vittoria casalinga, premiati i vincitori del contest

Una vittoria fondamentale, quella dell’Isweb Avezzano Rugby, che domenica 30 marzo ha sconfitto la Rugby Milano allo stadio “Angelo Trombetta” del capoluogo marsicano. Un risultato importante grazie al quale i gialloneri guidati dall’allenatore Pierpaolo Rotilio hanno ottenuto cinque punti e riagganciato i Cavalieri Union di Prato al terz’ultimo posto in classifica. La squadra ha sfoderato una prestazione di grande grinta e caparbietà fin dal primo minuto, marcando tre mete nel primo tempo e mantenendo sempre a distanza nel punteggio gli avversari lombardi.

Il quindici abruzzese non è mai stato realmente impensierito dalla formazione meneghina che, anche se all’inizio del secondo tempo ha provato a rifarsi sotto, non ha mai dato l’impressione di poter pareggiare o vincere la gara. Numeroso il pubblico presente sugli spalti, a dimostrazione dell’attaccamento nei confronti di una tra le più belle realtà sportive presenti in Abruzzo. Vittoria bissata questa domenica, 6 aprile, contro la capolista Parabiago grazie a un calcio piazzato dell’estremo sudafricano Jesse Du Toit a match praticamente terminato e che ha consentito ai gialloneri di vincere per 30-28 contro la squadra più forte del campionato.

Un duplice successo che rafforza il valore del progetto sportivo e societario condiviso con Plivio e finalizzato a promuovere lo sport sano e il gioco responsabile, binomio che troppo spesso viene associato a pregiudizi negativi dai quali ci discostiamo fortemente e che, attraverso una serie di attività in itinere e future, miriamo a stigmatizzare. Dalla collaborazione tra l’Isweb Avezzano Rugby e Plivio è nata infatti una partnership ricca di idee da sviluppare nel breve e lungo periodo. Al termine dell’incontro contro la Rugby Milano, inoltre, si è tenuta la cerimonia di premiazione del contest da noi ideato e organizzato e sposato con entusiasmo dal club del presidente Alessandro Seritti. A consegnare il premio con il quale sottolineare il valore simbolico dell’iniziativa, oltre che il legame tra giocatori e pubblico, è stato il capitano dei gialloneri, Dario Basha.

Al primo classificato sono stati donati un pallone della gara autografato dalla squadra e una maglia da gioco mentre, al secondo classificato, è stata donata una maglia da gioco. Per rafforzare l’iniziativa tra le parti sono state poi consegnate ad altri quattro partecipanti del contest le magliette della squadra che potranno essere ritarate nelle sedi delle agenzie di Plivio. Un gesto concreto finalizzato a coinvolgere i tifosi cui trasmettere i valori positivi legati al mondo del rugby, ma anche un’importante attività di sensibilizzazione al gioco responsabile di cui ci facciamo promotori.

La partnership tra Plivio e Avezzano Rugby si conferma vincente, quindi e, analogamente a quanto organizzato in occasione di questo incontro, proseguirà anche in futuro l’obiettivo di valorizzare lo sport di base e i suoi valori pedagogici da trasmettere a tutte le fasce d’età. Attraverso eventi come questo si sviluppano le occasioni per parlare di gioco sano, partecipazione attiva e rispetto delle regole, dentro e fuori dal campo. Educazione e rispetto, prima di tutto. Plivio continuerà a supportare quei progetti che metteranno al centro le persone, la passione sportiva e la promozione di un modello di gioco consapevole e genuino.