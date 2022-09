PNRR, bandi nazionali ed europei, due posti per Funzionari al Comune di Luco dei Marsi

Procedono spediti i lavori dell’Amministrazione comunale di Luco dei Marsi, che ottiene il finanziamento di 230mila euro e chiama in squadra due nuove figure professionali di alto profilo. Sono state avviate le procedure, infatti, per la selezione di un Funzionario Tecnico, con competenze in materia di “supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione”, con riferimento in particolare ai capitoli viabilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana, efficientamento energetico, tra gli altri, e un Funzionario esperto in Rendicontazione, con competenze in materia di “supporto alla programmazione, pianificazione e gestione degli interventi, inclusi monitoraggio e controllo degli stessi”, nonché nel supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra l’Amministrazione e i propri fornitori. Gli incarichi, disposti con riferimento al D.L. 30/4/22 n. 36, convertito nella L. n. 79 del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, saranno finanziati integralmente con fondi ottenuti dal Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale, finanziato dall’Unione europea attraverso i Fondi Strutturali e di Investimento Europei – Fondi SIE. “Stiamo operando a tutto campo per potenziare e rinnovare la struttura amministrativa in chiave moderna e funzionale”, sottolinea la sindaca di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, “Come è stato nel quinquennio scorso, e oggi più che mai, la partecipazione ai bandi, nazionali ed europei, la capacità progettuale e di gestione dei processi complessi che ne sono alla base, sono fondamentali per centrare gli obiettivi prefissati, e grazie al finanziamento ottenuto potremo avvalerci del supporto di due nuove figure altamente qualificate, che faranno da ulteriore propulsore e ci consentiranno di incrementare efficacemente l’offerta dei migliori servizi alla cittadinanza. Noi continuiamo a essere in prima linea per costruire, tassello dopo tassello, la nuova fisionomia del nostro paese, e gli obiettivi che stiamo centrando ci confermano che la direzione è giusta”. I soggetti interessati potranno partecipare all’Avviso pubblico di selezione presentando domanda entro le ore 12 del 16 Settembre 2022. Al link (Sito istituzionale del Comune di Luco dei Marsi) tutte le info: http://www.albo.tinnservice.com:8080/?ente=00189780661