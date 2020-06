POLITICA AD AVEZZANO, BAGNAI: CITTÀ IMPORTANTE PER LA LEGA

Oggi 2 giugno, ricorre il 74° anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica italiana e ad Avezzano come in tutti gli altri comuni d’Italia, ci sono state le celebrazioni di rito. La mattinata è stata anche un’occasione, per molti cittadini avezzanesi, di confronto con un big della politica nazionale.

Il Senatore Alberto Bagnai con i cittadini avezzanesi

Alberto Bagnai, senatore della Lega e Presidente della 6ª Commissione Finanze del Senato, ha fatto visita al capoluogo marsicano per ribadire l’importanza di Avezzano in seno alla Lega. Accompagnato da Tiziano Genovesi, segretario provinciale della Lega-Salvini premier, il Senatore Bagnai, noto al grande pubblico per le sue idee in tema di economia, ha parlato delle prossime elezioni comunali e di come il suo partito meriti la candidatura a sindaco. La partita, in casa del centrodestra è ancora tutta da giocare, ma l’elettorato ha già espresso, sia alle politiche che alle regionali, largo consenso al partito di Salvini.