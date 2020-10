POLITICA: SANTILLI AUGURA BUON LAVORO A DI PANGRAZIO, ” COLLABORARE PER RIDARE AL TERRITORIO LA SUA CENTRALITA’ NEL PANORAMA REGIONALE”

La Marsica aveva ed ha un estremo bisogno di avere un Sindaco ad Avezzano e dunque oltre ad esprimere le più vive congratulazioni, auguro buon lavoro al Sindaco Di Pangrazio, al quale sin d’ora esprimo piena e totale collaborazione, affinché il nostro territorio riacquisti la piena autonomia e centralità che merita nel contesto abruzzese.

Se riusciamo ad intraprendere sin da subito un percorso di sinergia territoriale INSIEME agli altri comuni marsicani, nessun traguardo ci può esser precluso.

Dobbiamo avere la maturità e la caparbietà di farlo senza escludere nessuno, perché ci attendono sfide di crescita troppo importanti nei prossimi anni che non possiamo permetterci di affrontare da soli e frammentati, perché l’unico destino che ci attenderebbe sarebbe la sconfitta.

La Marsica non ha bisogno di mentori politici ululanti.

La Marsica ha bisogno di pensiero, equilibrio, unione ed azione.

La Marsica ha le persone, le menti, le professionalità e le competenze giuste in ogni campo per crescere, ma devono essere coinvolte ed incluse.

La Marsica ha bisogno di Avezzano, così come Avezzano ha bisogno della Marsica. Dobbiamo andare oltre i futili campanilismi e le ormai desuete appartenenze politiche che lasciano il tempo che trovano localmente, come ampiamente dimostrato nell’ultima tornata elettorale. Il popolo è molto più maturo ed intelligente di quello che “l’alta politica” pensi ed immagini.

Dobbiamo esser consci che la gente ci giudicherà solo per quel che faremo, per quel che lasceremo ai nostri figli e non per quel che diremo. Non possiamo permetterci di sbagliare.

Io sono molto fiducioso.

Con stima e rispetto profondo auguro buon lavoro al Sindaco Di Pangrazio e a tutto il consiglio comunale di Avezzano.