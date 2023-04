Politiche migratorie, Fina a Marsilio: “Emergenza nasconde incapacità amministrativa”

“Ringraziamo il Presidente Marsilio, che ha voluto ricordarci le ragioni del governo Meloni in tema di politiche migratorie. Come del resto non manca di fare su altri argomenti e provvedimenti, a partire dall’autonomia differenziata, secessione drammatica fatta contro il Sud Italia, Abruzzo compreso”: lo dichiara il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.



“Rimane da dimostrare – prosegue Fina – quanto il ricorso allo stato di emergenza, formale e sostanziale, sia utile ed efficace. Se la strada, sposata anche dal partito di Marsilio, è il ritorno ai decreti Salvini, come è già evidente, allora si rivelerà fallita in partenza. Non è con ricette pensate sulla base della propaganda che si governa un fenomeno che ha cause e manifestazioni più profonde rispetto a solo pochi anni fa. L’emergenza, temiamo, è solo il sipario dietro cui nascondere un’incapacità amministrativa acclarata. Una strada molto pericolosa