POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: ARRESTATO CITTADINO STRANIERO RESPONSABILE DI FURTO AGGRAVATO.

Nella notte tra il 12 e 13 c.m., tre Poliziotti, liberi dal servizio, transitando nel centro cittadino di Avezzano, notavano uno straniero a loro conosciuto in quanto pluripregiudicato e solito compiere principalmente reati di tipo predatorio. Certi che di lì a poco lo stesso potesse mettere in atto qualche azione delittuosa, lo seguivano a distanza.

Rintracciato nelle immediate vicinanze di un noto ristorante del centro, con in mano una busta visibilmente piena, gli agenti in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, gli intimavano di fermarsi.

Lo straniero tentava la fuga ma veniva fermato dagli operatori, i quali constatavano che all’interno della busta vi erano nr. 09 (nove) bottiglie di vino, per un valore di circa 400 €.

Dal sopralluogo effettuato presso il ristorante, unitamente al proprietario contattato e giunto sul posto, si accertava che, lo straniero aveva forzato e danneggiato la porta d’ingresso, asportando le costose bottiglie di vino custodite in una “cantinola da esposizione”.

Il provento del reato veniva restituito all’avente diritto e lo straniero in questione, già sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata veniva tratto in arresto.

Dopo le incombenze di rito, veniva notiziato il P.M. di turno della locale Procura, il quale disponeva la traduzione del reo presso la locale Casa Circondariale.