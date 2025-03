POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: ARRESTATO IN FLAGRANZA DI REATO DI UN CITTADINO STRANIERO PER IL REATO DI TRAFFICO E DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

La Polizia di Stato di L’Aquila ha arrestato un uomo per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella serata del 22 febbraio 2025, il personale della Squadra Volante, nel corso di un ordinario controllo del territorio, ha fermato un’autovettura condotta da un cittadino straniero di origine albanese, che gli operatori sapevano privo di patente.

La stessa, nei giorni precedenti, gli era stata ritirata poiché alla guida di un’autovettura aveva provocato un incidente stradale e, nella circostanza, era risultato in stato di alterazione psicosifica, dovuta ad una pregressa assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e per tale motivo era stato denunciato.

Ritenendo che l’uomo potesse occultare droghe, i poliziotti procedevano alla perquisizione personale e del veicolo che dava esito positivo; all’interno dell’abitacolo, infatti, veniva rinvenuto un bilancino digitale funzionante intriso di polvere bianca, presumibilmente cocaina, mentre indosso gli venivano trovate banconote di vario taglio e la chiave di una stanza di un B&B della città dove lo straniero alloggiava.

Ulteriormente insospettiti, gli operatori si portavano presso la struttura ricettiva e procedevano alla perquisizione della stanza occupata dall’indiziato, dove veniva rinvenuta della sostanza stupefacente, specificatamente cocaina, per un totale di 270 grammi, ulteriore denaro provento dell’attività di spaccio, vari bilancini di precisione e il materiale normalmente utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga prima di essere vendute al dettaglio.

Alla luce dei fatti accertati il cittadino straniero veniva tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale “Le Costerelle” in località Preturo (AQ), arresto che è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.