POLIZIA DI STATO:  “IL MIO DIARIO”

La Polizia di Stato di Chieti nella mattinata di oggi, ha consegnato “il mio diario” ai bambini delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo 2 di Chieti di via Arniense, Madonna del Freddo e Via per Francavilla. L’agenda, anche quest’anno, ha come protagonisti Vis e Musa, insieme ai loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta e al pappagallino Gea. Ad accompagnare i ragazzi nel 2023 c’è inoltre il gattino Cosmo. “Il mio diario”, insieme ai poliziotti, affronta i temi della salute, sport, cura dell’ambiente, inclusione, educazione stradale, corretto uso di Internet e dei social, bullismo e cyberbullismo. In questa edizione sono inoltre trattate le tematiche dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale, in modo da proporre lo strumento anche come supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani.