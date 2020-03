POLIZIA STRADALE, POLIZIA FERROVIARIA E COMMISSARIATO P.S. DI ATRI: CONTROLLI SUGLI SPOSTAMENTI SULLA VIABILITA’ PROVINCIALE E ALLE STAZIONI FF.SS.

Sono iniziati ieri i controlli sugli spostamenti degli utenti della strada a seguito del richiesto rafforzamento dell’azione di prevenzione e verifica da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in attuazione del D.P.C.M. del 9 marzo u.s. che, come noto, ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure previste per la Lombardia e le altre province del Nord indicate.

Le pattuglie della Polizia Stradale hanno fatto compilare nr. 17 autodichiarazioni che

recano, per la maggior parte, quali motivazioni il rientro al proprio domicilio e esigenze lavorative.

Oltre le predette dichiarazioni, per 4 cittadini stranieri, rimasti coinvolti in un incidente stradale sul lungomare di Alba Adriatica, sono scattate altrettanto denunce ai sensi dell’art 650 del C.P. poiché non avevano alcuna valida motivazione per poter transitare al di fuori del proprio domicilio.

Agenti della Polizia Ferroviaria di Giulianova hanno, nell’ambito dei controlli presso le stazioni ferroviarie, acquisito n. 11 autodichiarazioni e, tra queste, anche quella di un signore proveniente da una città del Nord Italia al quale è stata consegnata copia dell’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, che prevede specifici trattamenti sanitari, ed è stata informata l’Autorità Sanitaria.

Anche personale del Commissariato P.S. di Atri ha effettuato i controlli in quel comune rilevando nr. 4 autodichiarazioni.

Tutte le Forze dell’Ordine sono impegnate nell’azione di controllo che proseguirà serrata a tutela della salute pubblica e si ricorda che le autodichiarazioni saranno poi, come previsto dalla legge, sottoposte a verifica.