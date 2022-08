POMERIGGIO DI FESTA E SOLIDARIETÀ A SANTE MARIE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CARSOLI

Nuovo appuntamento in programma nell’ambito del calendario estivo del Comune di Sante Marie “Note di solidarietà sotto le stelle”. L’iniziativa, organizzata dalla commissione per le pari opportunità di Sante Marie in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Croce rossa italiana comitato di Carsoli e la Polisportiva di Sante Marie – Terza categoria, si terrà questo pomeriggio con un programma ricco di appuntamenti tra solidarietà, prevenzione e divertimento. Si inizierà alle 16 con l’apertura del mercatino solidale, alle 17 animazione con i clown della Cri e subito dopo presentazione delle attività del comitato di Cri di Carsoli a cura del presidente Luciano Camerlengo.Alle 18 è previsto il corso di mass training manovre di rianimazione e disostruzione pediatrica.Dalle 19 partirà il divertimento con la musica dei “Re Live” e lo street food con “Cannarozzitti alla Pisello” e arrosticini in piazza con Polisportiva Sante Marie – Terza categoria e le Batate di Flavia. I fondi raccolti durante l’appuntamento andranno a finanziare l’acquisto dell’ambulanza in uso alla Croce rossa di Carsoli intitolata a Eligio Ferrari.