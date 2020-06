PORTO ANTICO DI VASTO, GRIPPA (M5S): “VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO IMPORTANTE PER IL TERRITORIO”

La deputata Carmela Grippa ha presentato una interrogazione al ministro Franceschini per sollecitare l’adozione di provvedimenti che abbiano il fine di valorizzare i resti storici dell’antico centro portuale scoperto sotto le acque del tratto della costa vastese nato per le esigenze dei traffici mercantili della vecchia città romana di Histonium. Così l’onorevole: “E’ un’area dall’immenso valore storico culturale per la nostra città che ho visitato personalmente e che merita di essere spiegata e visitata dai nostri cittadini e dagli ospiti che soprattutto durante la stagione estiva affollano la città di Vasto.

Un ringraziamento per il lavoro svolto è riconosciuto al consorzio “Vivere Vasto Marina” e “Italia Nostra” che già da anni sono impegnati per diffondere la conoscenza dell’importante sito romano.

Farò pervenire un invito al ministro perché appena disponibile possa raggiungerci a Vasto per visitare questo tesoro custodito sotto le acque dell’Adriatico”, conclude.