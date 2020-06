POSTALMARKET – ENTRO FINE ANNO TORNERA’ UN ICONA NAZIONALE

Il catalogo sarà disponibile entro l’anno, in versione digitale e cartacea

Postalmarket, storia di un italia vissuta, piena di sogni e traguardi, finalmente tornerà ad esistere dopo anni contrassegnati da controversie amministrative e giudiziarie le quali tuttavia non ne hanno scalfito la memoria negli italiani. Entro Natale uscirà il primo numero, di questa nuova avventura, in versione digitale e, per gli abbonati, anche in carta: ma una versione ridimensionata, e non voluminosa come esisteva prima. A riportare in vita il mito è l’imprenditore friulano della pubblicità, Stefano Bortolussi, che, si era interessato all’impresa già intorno al 2004 occupandosi dell’aspetto marketing, quando il marchio fu rilevato da Riccardo di Tommaso.