POSTE ITALIANE: EMISSIONE FRANCOBOLLI DEDICATI AI MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE DEL SETTORE AGROALIMENTARE

Poste Italiane comunica che oggi 4 maggio 2023 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy cinque francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, dedicati ai Marchi storici di interesse nazionale del settore agroalimentare: De Cecco, Cirio, Vismara, Santa Rosa, Ambrosoli, relativi al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentomilaquattro esemplari per ciascun francobollo.

Fogli da ventotto esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti: Fabio Abbati per il francobollo dedicato a De Cecco; a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobollo dedicato a Cirio; Matias Hermo per i francobolli dedicati a Vismara e Santa Rosa; Gaetano Ieluzzo per il francobollo

dedicato ad Ambrosoli.

Le vignette: ognuna propone elementi figurativi tipici dei rispettivi marchi italiani storici e precisamente:

De Cecco: una spigolatrice, simbolo dell’azienda agroalimentare De Cecco che caratterizza da sempre i suoi prodotti, spicca in primo piano sull’attestato della medaglia d’oro conquistata all’Esposizione Universale di Chicago nel 1893. In basso, a sinistra, sono presenti le bandiere italiana e americana, rappresentative dei due Paesi dove il prodotto è più amato e conosciuto, e, in alto, è riprodotto il logo dell’azienda.

Cirio: un manifesto d’epoca dell’azienda Cirio risalente agli anni Venti, realizzato dall’illustratore e pittore italiano Leonetto Cappiello.

Vismara: un cameriere serve in un piatto da portata alcune eccellenze dei salumi insaccati firmati Vismara. In alto è riprodotto il logo dell’azienda.

Santa Rosa: il logo dell’azienda Santa Rosa è incastonato al centro dell’iconico vasetto, da cui, idealmente, esplode un vortice di frutta.

Ambrosoli: il caratteristico vasetto di miele Ambrosoli, con la storica etichetta su cui spicca il logo dell’azienda, svetta su alcuni fiori in cui un’ape raccoglie del nettare; sullo sfondo due bambini corrono felici su un prato.

Completano i francobolli la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo Spazio Filatelia Roma per tutti i francobolli, presso l’ufficio postale di Pescara Centro per il francobollo dedicato a De Cecco; presso l’ufficio postale di San Lazzaro di Savena (BO) per il francobollo dedicatoa Cirio; presso l’ufficio postale di Casatenovo (LC) per il francobollo dedicato a Vismara; presso l’ufficio postale di Bologna Centro per il francobollo dedicato a Santa Rosa e presso l’ufficio postale di Ronago (CO) per il francobollo dedicato a Ambrosoli.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate cinque cartelle filateliche, una per ogni francobollo, in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€ ciascuna.