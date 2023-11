POSTE ITALIANE: OVINDOLI, L’UFFICIO POSTALEè DI NUOVO OPERATIVO NELLA VERSIONE “POLIS” CON I SERVIZI INPS

È il quinto della Marsica e il tredicesimo della provincia interessato dal Progetto Polis

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Ovindoli. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

In particolare, come in 104 uffici postali della provincia aquilana, anche a Ovindoli è già possibile richiedere direttamente a sportello i primi tre certificati INPS: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Nell’ambito degli interventi, si inserisce anche la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

Quello di Ovindoli è il tredicesimo ufficio postale della provincia dell’Aquila interessato dagli interventi del Progetto Polis, il quinto nella Marsica. Tra questi, oltre a Ovindoli, sono già operativi quelli di Canistro, Sante Marie e Luco dei Marsi, mentre a Balsorano sono in corso i lavori di ristrutturazione.

L’ufficio postale di Ovindoli è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Si ricorda che la sede è dotata di ATM Postamat, operativo sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.