POTABILITÀ ACQUA CELANO, MONITORAGGIO COSTANTE DEL CAM SUGLI IMPIANTI DI TUTTA LA CITTÀ

“Abbiamo provveduto a chiudere il serbatoio Calvario e a bypassarlo in attesa di una nuova sanificazione”. Questa la posizione del presidente del Consorzio acquedottistico marsicano, Manuela Morgante, in merito alle analisi sollecitate dal Comune di Celano e condotte sugli impianti di tutta la città dopo i numerosi casi di gastroenteriti segnalate dai cittadini. “In sinergia con il Comune di Celano abbiamo effettuato una verifica puntuale su tutte le sorgenti che servono la città”, ha precisato il presidente Morgante, “gli undici campioni di acqua prelevata hanno dato esito negativo, fatta eccezione per il serbatoio Calvario che alimenta sole le utenze dei rioni di Campitelli alto, via Vestina e Bussi. Il serbatoio in questione, dove sono stati rilevati dei coliformi, solo poco meno di un mese fa era stato sottoposto a pulizia e sanificazione. Visti i dati abbiamo deciso in via precauzionale, e d’intesa con l’amministrazione comunale e il sindaco Settimio Santilli, di chiudere il serbatoio e montare un apparato di disinfezione delle acque della sorgente Santi Martiri. Inoltre, per rassicurare ulteriormente gli utenti, stiamo disinfettando tutto il sistema acquedottistico della città e delle sue frazioni”. Il Cam chiarisce che l’acqua che arriva nelle abitazioni di Celano è potabile e che nelle prossime ore verranno ripetuti i controlli su tutti gli impianti della città.