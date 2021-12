PRATOLA PELIGNA ACCENDE LE LUCI DEL NATALE SULLE NOTE DI DENNIS FANTINA

Grande successo per InCanto di Natale, la manifestazione di apertura delle feste natalizie a Pratola Peligna (Aq), che si è svolta l’otto dicembre in Piazza Madonna della Libera.

Ospite speciale, direttamente da Tale e Quale Show 2021, il cantante Dennis Fantina, che ha accompagnato l’accensione dell’albero e delle luci del centro storico con alcuni tra i più famosi brani natalizi.

La manifestazione è stata organizzata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonella Di Nino, in collaborazione con la Pro Loco, capitanata dal presidente Domenico Di Bacco, sostenuto da una squadra che ha lavorato in maniera straordinaria, coinvolgendo anche i commercianti e l’associazione Spazio Giovane.

L’albero e le luci, allestite dalla ditta Coccovilli, sono state accese sulle note di “Oh Happy Day” – al segnale che è stato dato dai piccoli testimonial, Ludovica Pace e Vilio Maria Palombizio.

Una serata indimenticabile, magica, che ha visto una grande partecipazione di pubblico, nel pieno rispetto delle norme anti Covid e sotto l’attenta vigilanza della Protezione Civile.

Oltre Dennis Fantina, la manifestazione è stata arricchita dalla performance live del maestro del segno e fumettista, Emanuel Simeoni, che ha realizzato in tempo reale un’opera raffigurante la natività, che sarà esposta fino al 6 gennaio presso la sede della Pro Loco, a Palazzo Colella.

Il programma musicale ha visto protagonisti anche due giovanissimi musicisti provenienti dal Venezuela, Fabio Valera (violino) e Desirée Beltran (violoncello), che hanno reso l’atmosfera della serata ancora più magica.

L’evento, curato da Contrappunto House Of Books e RR Management, è stato presentato da Rosa Gargiulo e Roberto Ruggiero, vestito Luigi Liberatore dall’atelier di Francesco Palombino.

Il progetto è stato sostenuto da una rete di sponsor: Di Nino trasporti, BCC di Pratola Peligna, Lube Showroom, Supermercato Tigre e Supermercato Coal, Mercato Centrale, Zazzaretta.

Gli addobbi della fontana di Piazza Madonna della Libera sono stati curati da Francesca Maspardi. Le riprese aeree, video e il reportage fotografico sono stati affidati ad Alema Studio di Alessandro Allega e Mattia Bonitatibus. Service audio e luci di Ivo Notarandrea.

Una manifestazione che segna un momento di rinnovata energia per tutto il territorio, e che apre le feste natalizie pratolane all’insegna della condivisione e dell’accoglienza.