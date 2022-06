PRATOLA PELIGNA (AQ). I CARABINIERI HANNO TRATTO IN ARRESTO UN 49ENNE, CONDANNATO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati in genere, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Sulmona, militari della Stazione Carabinieri di Pratola Peligna hanno tratto in arresto un 49enne del luogo, condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dell’ex coniuge, che a suo tempo si era rivolta alla locale Stazione per prospettare la sua situazione di disagio ed a sporgere una denuncia.

L’uomo, che è stato rintracciato presso la propria abitazione, dopo le formalità di rito è stato sottoposto alla detenzione presso il domicilio dove sconterà la pena, seguendo le prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria.