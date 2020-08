PREMIATO IL SINDACO DI NATALE, AIELLI MODELLO DA SEGUIRE

XX EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LETTERA D’AMORE, PREMIATO IUL SINDACO DI NATALE, “ AIELLI MODELLO DA SEGUIRE”

E’ bastata una visita ad Aielli per individuare nel Sindaco Enzo Di Natale, uno dei personaggi da premiare per il lavoro svolto nella sua comunità.

Gli organizzatori della XX edizione del Festival della Lettera d’Amore, che si tiene a Torrevecchia Teatina, sono rimasti piacevolmente colpiti da come Di Natale e la sua Amministrazione abbiano saputo, in soli 5 anni, cambiare il volto del loro paese, facendolo diventare un centro di attrazione turistica e culturale.

“Ricevere premi é sempre un onore, riceverli a 100 km di distanza è una vera soddisfazione”, ha spiegato il Sindaco Enzo Di Natale. “Questa mattina, a Torrevecchia Teatina, mi è stato consegnato un bellissimo riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni. La cornice era la XX edizione del Festival della Lettera d’Amore, organizzata dall’Associazione AbruzziAMOci, dall’Associazione Kalos e dal C.A.T.A. (Centro Antropologia Territoriale Abruzzese). Alcuni dei membri della giuria sono passati dalle nostre parti nelle scorse settimane, ne sono rimasti entusiasti e hanno deciso di premiarmi oggi. Presentano Aielli come un esempio e un modello da seguire, per aver avuto il coraggio di scommettere sulla cultura. Stiamo scrivendo pagine indelebili della storia aiellese”.