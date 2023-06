PREMIAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO “IL SILENZIO UCCIDE” E PRESENTAZIONE DELL’ANTOLOGIA 2023

Lo sai che basta una semplicissima parola per cambiare il corso degli eventi? Non avere mai timore di pronunciarla: talvolta potrebbe salvarti realmente la vita! Dì fieramente di NO: alla violenza, alle ingiustizie, a tutto ciò che non ti convince e che non gratifica la tua anima. Solo così conquisterai la vera Libertà!

Tieni sempre impresso nella tua mente che tu vali, molto più di quanto credi. Sei una creatura preziosa, che merita amore e rispetto. Condividi il tuo tempo solo con chi sa veramente carpire il tuo io più profondo, ascoltandoti e accogliendoti senza giudicarti. Riserva la tua essenza esclusivamente a chi riesce a farla esplodere in tutti i suoi colori e non dedicare nemmeno un istante a chi ti spegne dentro. Chi prova un sentimento nobile e potente per te non ti tratterà mai male, ma si nutrirà dei tuoi sorrisi e vorrà solo la tua felicità.

Ricorda che potrà sempre esserci chi non condividerà, o fingerà di non condividere, il tuo modo di essere e tenterà di ostacolarti in ogni maniera. Esisterà sempre qualcuno che non comprenderà mai la tua anima e potrà offenderla, volontariamente o inconsciamente. Quindi?

Sii sempre te stesso/a, accettati nei tuoi punti di forza e nei tuoi lati più bui.

La vita non è solo in bianco e nero, è un tripudio di affascinanti sfumature. Sperimenta! Esplorati! Diventa ciò che vuoi essere!

Ignora chi vorrebbe tarpare le tue ali. Non permettere a nessuno di svalutarti. Non dar peso a chi ti punta il dito con arroganza: è risaputo che l’atteggiamento ipercritico, sovente, scaturisca da vissuti infantili, eventi particolari o torti subiti, che hanno provocato forte rabbia, carenze affettive e umiliazioni.

E non dimenticare mai che una persona in pace con se stessa esprime le sue opinioni con educazione e tranquillità, anche quando non condivide il punto di vista di chi ha di fronte. Sa relazionarsi al prossimo con maturità e, se proprio deve fare un appunto, lo fa in modo costruttivo e con cognizione di causa. Chi vive in uno stato di equilibrio e serenità interiore non avverte nessuna necessità di denigrare o fare del male a qualcuno. Solo chi è frustrato e insoddisfatto della propria vita può arrivare a tanta cattiveria gratuita.

Ribellarsi è indispensabile, ma purtroppo c’è chi non riesce a farlo per blocchi interiori o per terrore di ritorsioni. Diventa, perciò, necessario dare voce a chi ha bisogno d’aiuto, facendo il possibile per fargli acquisire la consapevolezza di ciò che sta subendo e fornendogli gli strumenti per affrontare al meglio ogni disagio che l’affligge.

Queste le tematiche principali che verranno sviscerate nell’ambito della Premiazione della 3^ Edizione del Concorso Letterario “Il silenzio uccide”, che si terrà domenica 11 giugno alle ore 17.30 a Roseto degli Abruzzi presso il Ciambi Beach (Cabana Park), sito nel Lungomare Trieste.

Durante questo imperdibile evento, con ingresso gratuito ed aperto a chiunque desideri prenderne parte, saranno proclamati i seguenti vincitori delle varie sezioni:

Sezione Racconti:

1° Premio : “Leonessa “ di Beniamino Cardines

2° Premio: “Sei sicura che sei caduta dalle scale?” di Elisa Angelini

2° Premio: “Duemilaminuti” di Gabriella Donnini

3° Premio: “Ah l’amore” di Sergio Mori

3° Premio: “Morta lei starò bene” di Gisella Orsini

Premio Ester Pasqualoni :

“Tre minuti” di Dosolina Rapacchietta

Sezione Poesie:

1° Premio: “Sono viva” di Hebe Munoz

1° premio: “Arrendersi” di Alida Luciani

2° Premio: “Eroina invisibile” di Adriana Centi

2° Premio: “Il cuore urla nel silenzio” di Nadia Duni

3° Premio: “Bambina da voliera” di Elisa Malvoni

3° Premio: “Il silenzio si fa voce” di Francesco Di Ruggiero

3° Premio: “Un’ampolla di vetro rotta” di Alessandro Porri

Premio Giovani Talenti “Il bambino bullo” di Giada Antonacci

Inoltre, potrete anche sostenere concretamente le vittime di violenza acquistando il terzo volume “Il silenzio uccide” edito da Hatria Edizioni che comprende le opere selezionate e che include toccanti poesie e racconti (tra cui il mio) che mirano ad offrire spunti di riflessione e a smuovere le coscienze, al fine di fronteggiare e prevenire il più possibile ogni forma di abuso e sopruso.

Il ricavato andrà all’Associazione “Il Guscio” che ha indetto il concorso e che si batte energicamente contro le violenze di genere e che vede nella tenace e inarrestabile Andreina Moretti la Presidente, accompagnata da un team di validi e qualificati collaboratori che si spendono con contagioso entusiasmo ed ammirevole dedizione.

Il numero per chi avvertisse l’esigenza di aprire il suo cuore e di dire basta a ciò che lo dilania intimamente è 366 905 9042.

Per chi volesse, invece, sostenere l’importante operato dell’associazione potrà acquistare il volume sui principali store online (Amazon, Ibs, Feltrinelli, Libreria Universitaria…) o potrà direttamente ordinarlo presso la rinomata Tipografia Hatria di Gianluca Salzetta, direttamente dal sito:

http://www.hatria.info/index.php

Ogni singolo acquisto è un mattoncino in più, uno spiraglio di luce, un’opportunità di salvezza. Fatelo e non ve ne pentirete!

( Dott.ssa Alessandra Della Quercia )