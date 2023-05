Premiazione del “Concorso Sabina Santilli 2023” – San Benedetto Marsi

8 maggio 2023

Si è tenuta oggi presso la sala consiliare del Comune di San Benedetto dei Marsi la premiazione dei vincitori del Concorso “Sabina Santilli 2023” destinato ai bambini delle scuola dell’infanzia e agli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Fontamara.

In rappresentanza del Liceo “Benedetto Croce”, legato affettivamente alla “Lega del Filo d’Oro” e alla sua fondatrice Sabina Santilli, hanno partecipato all’evento la vicepreside prof.ssa Angela Ciccarelli e le alunne Veronica Ciaccia (3E), Caterina Del Zotto (1G), Alice Fantozzi (4I), Greta Galdi (1E), Mayra Parente (1G) del gruppo musicale della nostra scuola, diretto dalla prof.ssa Erika Gigli, la prof.ssa Giovanna Cipolla e la prof.ssa Gigliola Ciaccia, in quiescenza da settembre, promotrice di progetti all’interno del Liceo per la conoscenza di Sabina Santilli e della Lega del filo d’oro. Le studentesse del noto Liceo, guidate dalla prof.ssa Erika Gigli, hanno curato, con l’esecuzione di alcuni brani, uno spazio musicale all’interno della manifestazione.

Una mattinata intensa e di forte impatto emotivo, in memoria di Sabina Santilli, attivista italiana per i diritti dei sordociechi e dei pluriminorati psicosensoriali, fondatrice e prima presidente dell’associazione “Lega del Filo d’Oro”.

“Ognuno di noi può essere un faro nella notte… Non perde la luce, chi possiede l’amore!”